"Реал" не взял на клубный чемпионат мира обладателя "Золотого мяча"

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа и нападающий сборной Франции, обладатель "Золотого мяча-2022" Карим Бензема не вошли в заявку мадридского "Реала" на матчи клубного чемпионата мира, сообщают Vesti.kz.
Турнир проходит в Марокко. Оба футболиста не смогут принять в нем участие из-за травм.
В заявку "Реала" вошли 22 игрока:
вратари: Лунин, Лопес, Каньисарес;
защитники: Карвахаль, Алаба, Вальехо, Начо, Одриосола, Рюдигер, Марвел;
полузащитники: Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Себальос, Мартен, Аррибас;
нападающие: Асенсио, Винисиус, Родриго, Мариано.
В полуфинале клубного чемпионата мира "Реал" сыграет против египетского "Аль-Ахли". Матч состоится 8 февраля.
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