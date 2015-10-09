"Реал" стал самым продаваемым футбольным клубом мира по количеству реализованных футболок в 2025 году, сообщают Vesti.kz. Соответствующий рейтинг опубликовал аккаунт The Touchline.

Мадридский клуб возглавил список с результатом 3,13 миллиона проданных футболок. Второе место заняла "Барселона", уступившая принципиальному сопернику менее 200 тысяч экземпляров (2,94 миллиона).

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: The top 10 BEST-SELLING football shirts in 2025! ✨👕 https://t.co/RGlBsneidI — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 17, 2026

Тройку лидеров замкнул французский ПСЖ, на счету которого 2,55 миллиона проданных футболок.

В первую десятку также попали мюнхенская "Бавария", американский "Интер Майами", аргентинская "Бока Хуниорс", английские "Манчестер Юнайтед" и "Челси", бразильский "Фламенго" и саудовский "Аль-Наср".

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