"Реал" и "Манчестер Сити" поборются за 22-летнего канадца 

22-летний защитник "Баварии" канадец Альфонсо Дэвис попал в сферу интересов "Реала" и "Манчестер Сити", сообщает Bayern&Germany.
Обе команды уже летом могут вынести свои предложения.
Действующее соглашение Дэвиса с "Баварией" рассчитано до 30 июня 2025 года. При этом у немецкого клуба нет в планах продавать игрока. В текущем сезоне в 36 матчах защитник забил три года и отдал восемь голевых ассистов.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дэвиса в 70 миллионов евро.
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