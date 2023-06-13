"Реал" готов купить Мбаппе в летнее трансферное окно

"Реал" намерен все-таки заполучить нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Footmercato. Мадридский включится в борьбу нынешним летом.

Отмечается, что изначально клуб хотел приобрести форварда в 2024 году, но узнав, что тот не намерен продлевать контракт с ПСЖ, решил действовать активно.

Отмечается, что вокруг француза "Реал" планирует стоить всю команду.

Напомним, ранее источник сообщил, что ПСЖ выставил Мбаппе на продажу.