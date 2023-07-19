ПСЖ поборется с МЮ за 20-летнего датского форварда за сто миллионов

Парижский ПСЖ подписать 20-летнего датского нападающего Расмуса Хейлунна, сообщает The Athletic.

Права на футболиста принадлежат итальянской "Аталанте", которая хочет получить за него сто миллионов евро.

Также на Хейлунна претендует "Манчестер Юнайтед", который уже достиг личной договоренности с самим футболистом. Но клуб АПЛ, в отличие от ПСЖ, готов заплатить только 70 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хейлунн сыграл за "Аталанту" 34 матча, в которых забил десять голов и отдал две голевые передачи.

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