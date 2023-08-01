ПСЖ может пожаловаться на "Реал" в ФИФА из-за Мбаппе

Парижский ПСЖ рассматривает варианты обращения в ФИФА с жалобой на мадридский "Реал", сообщает The Telegraph.

Французский клуб не устраивает поведение испанцев в ситуации с нападающим Килианом Мбаппе.

По данным источника, в ПСЖ уверены, что Мбаппе уже давно договорился о подписании контракта с "Реалом" и перейдет туда следующим летом на правах свободного агента за 160 миллионов евро.

Если это действительно так, то "Реал" нарушает правила, ведь вести переговоры с футболистами без разрешения клуба можно лишь за полгода до истечения их контрактов. А соглашение Мбаппе с ПСЖ действительно еще год.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ