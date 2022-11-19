ПСЖ готов подписать Роналду

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду по-прежнему находится в сфере интересов ПСЖ, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации инсайдера, парижане до сих пор проявляют интерес к трансферу португальца зимой. При этом советник ПСЖ Луиш Кампуш обеспокоен возможным трансфером, поскольку хочет сократить состав и сделать его моложе.

По сведениям источника, также существует вероятность перехода Роналду в лиссабонский "Спортинг". Однако этот трансфер зависит от позиции и решения "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что на этой неделе Роналду дал скандальное интервью Пирсу Моргану, после чего возникли слухи о желании "Манчестер Юнайтед" разорвать контракт с португальцем.

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