Прокуратура Испании приняла жалобу на Карло Анчелотти

Прокуратура Испании приняла жалобу от акционеров "Валенсии", которые требовали наказать главного тренера "Реала" Карло Анчелотти, передает "Чемпионат". Причиной стали ложные обвинения в расизме после ситуации с форвардом Винисиусом.
Итальянского специалиста обвинили в нанесении ущерба имиджу "Валенсии" и ее болельщикам.
Напомним, во время матча 35-го тура Ла Лиги болельщики "Валенсии" оскорбляли нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора, что привело к остановке игры на восемь минут. "Валенсия" получила штраф в размере 45 тысяч евро.
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