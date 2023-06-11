Приезд Месси в Китай вызвал ажиотаж

Прибытие Лионеля Месси вместе со сборной Аргентины в Пекин стало главной темой в китайских социальных сетях, передает "Чемпионат".

15 июня в столице КНР чемпионы мира проведут товарищеский матч со сборной Австралии.

В аэропорту и отеле, где остановилась сборная Аргентины, сотни болельщиков в футболках с фамилией Месси толпились часами. Многие из них вели прямые трансляции в социальных сетях, а некоторые скандировали фамилию игрока, надеясь увидеть его. Некоторые китайские фанаты также противопоставляли популярность игрока критическому мнению о мужской сборной КНР.

Месси в седьмой раз приезжает в Китай, но первый раз с 2017 года. Во время каждого из его предыдущих визитов в страну многочисленные поклонники футболиста оказывали ему горячий прием.

Ранее на этой неделе было объявлено о переходе аргентинца из "ПСЖ" в "Интер Майами".

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