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Президент Украины отреагировал на увольнение Шевченко из "Дженоа" и дал ему совет

Президент Украины отреагировал на увольнение Шевченко из "Дженоа" и дал ему совет
©Reutres
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Андрея Шевченко с поста главного тренера "Дженоа", сообщает "Чемпионат".

"Андрей Михайлович, Шева. Не только вся наша страна, но и вся Европа знает, на какую игру способна команда под твоим руководством. Поэтому пусть это будет только первый клубный блин комом в начале большой карьеры великого тренера. Верим - не сломаешься, знаем, что станешь еще лучше! И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Шевченко возглавил "Дженоа" в ноябре 2021 года. Его контракт с клубом был рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко "Дженоа" провел девять матчей в чемпионате Италии, в которых трижды сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В последнем матче Шевченко в качестве главного тренера итальянского клуба случилось поражение от "Милана" (1:3, ДВ) в Кубке Италии.

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Метки:
Шевченко Андрей Украина Италия

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