Президент клуба Роналдо отомстил арбитру и соблазнил его жену. Страсти попали на видео

Президент футбольного клуба "Крузейро" спровоцировал настоящую бразильскую мелодраму. Как сообщает журналист Лео Диас , Сантос Родригес соблазнил жену футбольного арбитра Фелипе Лимы в одном из ночных клубов.

По данным источника, Родригес провел вечер с Тассиана Валим, которая является генеральным секретарем Ассоциация юристов и вице-президентом Комиссии по правовым и семейным вопросам Бразилии. На видео Родригес и Валим обнимаются и целуются в ночном клубе.

Сообщается, что президент клуба хотел, таким образом, отомстить арбитру за его работу в финальном матче чемпионата Минейро, где "Крузейро" проиграл "Атлетико Минейро" со счетом 1:3. Примечательно, что сам Родригес женат.

Флирт президента клуба и жены арбитра попал на камеры 15 июня этого года. Отмечается, что месть Лиме могла быть одной из причин, по которой Родригес, также состоящий в браке, решил начать роман с Валим.

Отметим, что владельцем бразильского "Крузейро" является легендарный футболист и обладатель "золотого мяча" Роналдо. Но делами руководит Родригес, которого в 2020 году избрали в президенты до декабря 2023-го.

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