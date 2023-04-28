Президент ФИФА проведет важную встречу в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет главу Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Встреча состоится 3 мая. В этот день Инфантино посетит Астану в рамках официального визита в Казахстан.

Это будет первый визит Инфантино в качестве главы Международной федерации футбола в Казахстан.

Отметим, что осенью прошлого года в Париже Инфантино встретился с президентом Казахстанской федерации футбола Адлетом Барменкуловым, чтобы обсудить вопросы развития футбола, системы подготовки, организации соревнований, а также улучшения футбольной инфраструктуры в Казахстане.

В рамках предстоящего визита главы футбольных федераций будут обсуждать вопросы, связанные с развитием деятельности ФИФА на территории Казахстана, проведением международных мероприятий и улучшением взаимодействия между футбольными ассоциациями Центральной Азии.

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