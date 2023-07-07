Президент Бразилии недоволен назначением в сборную Анчелотти

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва недоволен назначением Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной страны по футболу, сообщает Sportskeeda. Он считает, что 64-летний итальянский специалист должен решать проблемы в своей стране.

"Анчелотти никогда не был тренером Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?", - сказал да Силва.

Напомним, ранее в сборной Бразилии объявили, что Анчелотти станет ее главным тренером летом 2024 года. Вместе с этой национальной командой итальянский специалист выступит на Кубке Америки 2024 года и чемпионате мира 2026 года. Сейчас Анчелотти является главным тренером "Реала", с которым за два года выиграл Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

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