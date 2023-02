"Прекрасное чувство". Роналду прокомментировал первый покер за новый клуб

Криштиану Роналду высказался о покере в составе "Аль-Насра" и 500-м мяче в национальных чемпионатах, сообщает корреспондент Vesti.kz. Накануне его клуб одержал разгромную победу в выездном матче чемпионата Саудовской Аравии над "Аль-Вехди" - 4:0.

"Прекрасное чувство, забить четыре гола и достичь своего 500-го гола в лиге при очень уверенной победе команды!", - написал португалец в своем Twitter.

Great feeling to have scored 4 goals and reaching my 500th league goal in a very solid win by the team!💪🏼

⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/o2ZfV6fYBu