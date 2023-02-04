Появилось видео первого гола Роналду за новый клуб в официальном матче

Нападающий Криштиану Роналду забил свой первый мяч в официальном матче за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, передает корреспондент Vesti.kz.

Португальская звезда с пенальти сравнял счет во встрече, принеся ничью 2:2 в матче с "Аль-Фетхом".

"Счастлив забить свой первый гол в саудовской лиге, а благодаря усилиям команды мы добились важной ничьей в очень сложном матче!" – написал Роналду в "Твиттере" после игры.

Таким образом "Аль-Наср" набрал 34 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице, а "Аль-Фатех" находится на шестой строчке, набрав 22 очка.

Напомним, 37-летний Криштиану подписал контракт с "Аль-Насром" в конце 2022 года, перед этим расторгнув соглашение с "Манчестер Юнайтед".

В двух предыдущих официальных матчах в Саудовской Аравии Роналду не отметился результативными действиями. При этом португалец оформил дубль в товарищеской встрече за объединенную команду "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" с ПСЖ (4:5).

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