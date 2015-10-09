Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 19:05
 

Появились новости о будущем Бензема в Саудовской Аравии

  Комментарии

Появились новости о будущем Бензема в Саудовской Аравии ©instagram.com/karimbenzema

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" предложил нападающему Кариму Бензема новый контракт, рассчитанный до лета 2028 года. 

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" предложил нападающему Кариму Бензема новый контракт, рассчитанный до лета 2028 года. 

Действующее соглашение 38-летнего форварда истекает 30 июня, при этом переговоры между сторонами продолжаются — клуб и игрок стремятся достичь окончательной договорённости.

В текущем сезоне Бензема принял участие в 10 матчах чемпионата Саудовской Аравии, отметившись семью забитыми мячами.


Карим Бензема выступает за "Аль-Иттихад" с июля 2023 года. Он перешёл в саудовский клуб на правах свободного агента после завершения контракта с мадридским "Реалом", за который играл с 2009 года.

