Появились новости о будущем Бензема в Саудовской Аравии

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" предложил нападающему Кариму Бензема новый контракт, рассчитанный до лета 2028 года.

Действующее соглашение 38-летнего форварда истекает 30 июня, при этом переговоры между сторонами продолжаются — клуб и игрок стремятся достичь окончательной договорённости.

В текущем сезоне Бензема принял участие в 10 матчах чемпионата Саудовской Аравии, отметившись семью забитыми мячами.

Карим Бензема выступает за "Аль-Иттихад" с июля 2023 года. Он перешёл в саудовский клуб на правах свободного агента после завершения контракта с мадридским "Реалом", за который играл с 2009 года.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!