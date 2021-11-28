Португальский клуб вышел на матч вдевятером с двумя вратарями. Игру остановили при счете 0:7

Матч 12-го тура чемпионата Португалии по футболу между "Белененсешем" и "Бенфикой" был досрочно остановлен.

Из-за эпидемии коронавируса многие футболисты "Белененсеша" не смогли принять участие в этой встрече. В итоге в стартовом составе хозяев вышло всего девять игроков. Причем двое из вышедших на поле футболистов - вратари.

В первом тайме "Бенфика" забила в ворота соперника семь безответных мячей. На второй тайм "Белененсеш" вышел уже с семью игроками. Сразу после свистка о продолжении встречи игрок хозяев выбил мяч в аут и присел на газон из-за повреждения, после чего судья остановил этот матч. Согласно правилам, на поле должно находиться не менее семи игроков каждой из команд.

После 12 туров "Белененсеш" находится на 15-м месте в турнирной таблице, а "Бенфика" занимает первую строчку.