Нападающий "Аль-Насра" Жоау Феликс рассказал о желании вновь попробовать себя в европейском футболе. Португалец не исключает возвращения в один из топовых чемпионатов уже в ближайшие годы, сообщают Vesti.kz.

"Мечтаю ещё вернуться в Европу. Не знаю, произойдёт ли это в этом году, следующем или через два года, но у меня есть амбиции вернуться и получать больше удовольствия от европейского футбола. Хочу перейти в большой европейский клуб из Испании, Италии, Англии, Франции или Германии. Я уже играл в больших командах и хочу продолжить в том же направлении. Посмотрим, появится ли заинтересованность, а затем примем лучшее решение. Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы помочь "Аль-Насру" выиграть больше титулов. После апреля-мая, ближе к завершению контракта, мы подробнее обсудим, какие есть варианты, куда можно отправиться или стоит ли остаться. Пока не хочу поднимать этот вопрос, вернёмся к нему через несколько месяцев", - цитирует Феликса португальское издание Record.

Феликс перебрался в "Аль-Наср" из "Челси" в июле 2025 года за 30 миллионов евро. В сезоне-2023/24 он выступал за "Барселону" на правах аренды, провёл 44 матча, забил десять голов и отметился шестью результативными передачами.

Добавим, в составе "Аль-Насра" выступает португальская звезда Криштиану Роналду.

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