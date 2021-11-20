Покойного Марадону обвинили в изнасиловании

Кубинка Мавис Альварес Рего обвинила легендарного футболиста Диего Марадону в изнасиловании, сообщает "Матч ТВ".

По словам Рего, инцидент произошел на Кубе в 2001 году, когда ей было 17 лет. Женщина назвала встречу с бывшим капитаном сборной Аргентины худшим моментом в своей жизни.

"Марадона прикрыл мне рот, чтобы я не закричала, чтобы я ничего не сказала, и он надругался надо мной. В тот день мама приехала ко мне в Гавану, но Диего не хотел открывать ей дверь. Моя мама стучала, но он не открыл ей. Он изнасиловал меня. Вот что случилось", - цитирует Рего Infobae.

Мавис также утверждает, что Марадона насильно забрал ее с собой в Аргентину и держал взаперти. Сейчас 37-летняя женщина вернулась в Буэнос-Айрес, чтобы выступить в суде по делу о торговле людьми. Она обвиняет пять человек из окружения Марадоны, которые 20 лет назад сопровождали футболиста на Кубе.

Марадона скончался 25 ноября 2020 года после остановки сердца в возрасте 60 лет.