Теперь Пеле официально "лучший". Имя легенды футбола вошло в словарь

Имя легендарного футболиста Пеле было включено в словарь португальского языка у него на родине в Бразилии, сообщают Vesti.kz.

Значение слова "Пеле" - лучший, исключительный, несравненный.

"Пеле в баскетболе, Пеле в теннисе. Теперь это выражение, которое уже многие годы все используют повсеместно, говоря о лучших игроках в футболе, увековечено на страницах словаря португальского языка. Все мы вместе сотворили настоящую историю и внесли имя Короля футбола в словарь португальского языка. Пеле на веке означает "лучший", - говорится в сообщении на его официальной странице в твиттере.

O REI OFICIALMENTE ESTÁ NO DICIONÁRIO!



Ele é o pelé do Basquete. Ela é a pelé do Tênis. A expressão que já era usada para se referir ao melhor naquilo que faz está eternizada nas páginas do dicionário! Juntos fizemos história e colocamos o nome do Rei do futebol na nossa língua… pic.twitter.com/Yy5RwWjq8J