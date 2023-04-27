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Теперь Пеле официально "лучший". Имя легенды футбола вошло в словарь

Теперь Пеле официально "лучший". Имя легенды футбола вошло в словарь
©twitter.com/pele

Имя легендарного футболиста Пеле было включено в словарь португальского языка у него на родине в Бразилии, сообщают Vesti.kz.

Значение слова "Пеле" - лучший, исключительный, несравненный.

"Пеле в баскетболе, Пеле в теннисе. Теперь это выражение, которое уже многие годы все используют повсеместно, говоря о лучших игроках в футболе, увековечено на страницах словаря португальского языка. Все мы вместе сотворили настоящую историю и внесли имя Короля футбола в словарь португальского языка. Пеле на веке означает "лучший", - говорится в сообщении на его официальной странице в твиттере. 

Напомним, Пеле ушел из жизни 29 декабря 2022 в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Он является единственным игроков, трижды побеждавшим на чемпионате мира. Пеле выигрывал мундиаль в 1958, 1962 и 1970 годах. За свою карьеру Пеле забил 1281 гол и вошел за это в Книгу рекордов Гиннесса.

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Метки:
Пеле Бразилия

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