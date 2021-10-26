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Отомстил за "Астану", вышел в лидеры и стал тренером месяца. Как Михал Билек работает на родине после провала в Казахстане

Отомстил за "Астану", вышел в лидеры и стал тренером месяца. Как Михал Билек работает на родине после провала в Казахстане
©fcviktoria.cz
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Экс-наставник сборной Казахстана по футболу и "Астаны" чех Михал Билек после возвращения на родину работает с клубом "Виктория Пльзень". Корреспондент Vesti.kz рассказывает об успехах специалиста в чемпионате Чехии.

56-летний Билек возглавлял национальную команду с марта 2019 года. Под его руководством сборная Казахстана провела 18 матчей, пять из них было выиграно, три поединка завершились вничью и в десяти встречах подопечные чеха уступили. В числе поверженных оказались команды Молдовы, Шотландии, Сан-Марино (дважды) и Литвы.

2020 год, когда чех пошел на совмещение постов, приняв "Астану", оказался провальным в его карьере. Национальная команда под руководством Билека заняла последнее место в группе Лиги наций, а с "Астаной" он вылетел из Лиги чемпионов, проиграв брестскому "Динамо" (3:6). Но в КПЛ команда сыграла при нем в пяти матчах, в которых одержала три победы, а также имела по одной ничьей и поражению. "Астана", не сумев оправиться от потрясений, уже без Билека впервые за семь сезонов оказалась без золотых медалей. Столичный клуб он покинул в августе прошлого года, а национальную команду в ноябре.

Полгода чешский специалист находился без работы, пока в мае 2021-го не возглавил "Викторию Пльзень". Билек подписал контракт до 2023 года, перед ним стояла задача в конце предыдущего сезона обеспечить клубу участие в еврокубках. На финише чемпионата Чехии клуб этого специалиста потерпел три поражения и выиграл две встречи, решив задачу по выходу в еврокубки.

В квалификации Лиги конференций "Виктория" дошла до четвертого отборочного раунда. В одном из противостояний Билек отомстил брестскому "Динамо". Белорусский клуб дважды уступил представителю Чехии с одинаковым счетом 1:2 и вылетел из турнира. Сама "Виктория" покинула Лигу конференций, проиграв болгарскому ЦСКА.

Вероятно, вылет из еврокубков сэкономил команде Билека достаточно сил и позволил сконцентрироваться на внутреннем первенстве. В чемпионате Чехии клуб после 12 туров занимает первое место, набрав 33 очка. "Виктория" одержала победы в 11 матчах и потерпела одно поражение. В последнем туре "красно-синие" разгромили "Яблонец" - 5:0. В сентябре он был признан тренером месяца.

Ближайшего соперника в лице пражской "Спарты" подопечные Билека опережают на четыре балла. А гегемон чешского футбола пражская "Славия", выигравшая четыре чемпионата за последние пять сезонов, сейчас идет лишь на четвертом месте, набрав 26 очков. 31 октября "Виктория" сыграет на выезде со "Славией". У соперника команды Билека одно из лучших нападений в лиге - 29 забитых мячей. А "Виктория" обладает лучшей защитой - всего восемь пропущенных голов.

В национальном первенстве "Виктория" в последний раз становилась лучшей в сезоне 2017/18. Сейчас трудно говорить, сумеет ли клуб из Пльзени выдержать темп и навязать борьбу двум фаворитам, "Славии" и "Спарте". Но пока работу Билека после провального года в Казахстане можно оценивать положительно.

Возможности "Виктории", по сравнению с пражскими клубами, весьма скромны - по данным Transfermarkt, трансферная стоимость клуба оценивается в 21 миллион 750 тысяч евро, тогда как у "Славии" она составляет 74 миллиона 250 тысяч, а у "Спарты" 52 миллиона 900 тысяч. Но, вопреки этому, именно "Виктория" после одной трети турнирной дистанции возглавляет турнирную таблицу. И роль Билека, умеющего выжимать максимум из имеющихся ресурсов, в этом предельно очевидна.

Фото: КФФ© (1), ФК "Астана"© (2), fcviktoria.cz© (3)

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Метки:
КПЛ-2021 Астана ФК ЧМ-2022 Сборная РК по футболу Лига конференций Лига Европы Лига наций Чехия Билек Михал

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