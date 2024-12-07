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Определено будущее Месси после завершения контракта в США

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Определено будущее Месси после завершения контракта в США ©facebook.com/InterMiamiCF

37-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси определился со своим будущим на ближайшие годы в карьере.

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37-летний капитан сборной Аргентины Лионель Месси определился со своим будущим на ближайшие годы в карьере.

По информации Give me Sport, звездный аргентинец продлит контракт с "Интер Майами". Сейчас у Месси соглашение, рассчитанное до завершения 2025 года, однако нападающий подпишет новый контракт сроком еще на один год.

Ранее совладелец "Интер Майами" Хорхе Мас заявил, что оптимистично настроен в вопросе сохранения Месси в команде. Также функционер надеется, что Лео откроет новый клубный стадион в 2026 году.

Месси выступает за "Интер Майами" с лета 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 млн евро. Лионель Месси был признан игроком года в МЛС.

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