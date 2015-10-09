Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"Он расстроен". В "Аль-Насре" рассказали, чем недоволен Роналду

Игрок "Аль-Насра" Мешари Аль-Немер заявил, что его одноклубник Криштиану Роналду расстроен из-за того, что команда не выигрывает трофеи.

Игрок "Аль-Насра" Мешари Аль-Немер заявил, что его одноклубник Криштиану Роналду расстроен из-за того, что команда не выигрывает трофеи.

В финале минувшего Суперкубка Саудовской Аравии "Аль-Наср" в серии пенальти проиграл "Аль-Ахли" (2:2 (3:5 пен.)

"Криштиану привык выигрывать кубки, но в "Аль-Насре" их мало. Такая ситуация. Конечно, он расстроен. Остаётся надеяться, что в этом году нам удастся исправить ситуацию и мы вместе с Роналду поднимем трофей над головой", — сказал Аль-Немер в интервью "Чемпионату". 

Летом португалец подписал самый выгодный контракт в истории спорта, продлив трудовое соглашение с "Аль-Насром" на два года, за которые он заработает около 575, 64 млн евро. 

 

 

