"Он все изменил". В Саудовской Аравии высказались о переходе Криштиану Роналду

Парагвайский футболист Алехандро Ромеро Гамарра, выступающий за клуб "Аль-Таавун" из Саудовской Аравии, оценил переход Криштиану Роналду в "Аль-Наср". По словам полузащитника, трансфер португальской суперзвезды многое изменил, передает "Чемпионат".

"Криштиану изменил все - как на уровне болельщиков, так и на соревновательном. Он сделал лигу более популярной в мире. Он один из лучших в истории, и встреча с ним была невероятной. Я немного поговорил с ним после матча, и, похоже, ему очень нравится в Саудовской Аравии, но он также знает, что лига чрезвычайно сложная", - сказал он в беседе с FourFourTwo.

Роналду перебрался в клуб из Саудовской Аравии в конце 2022 года. Во всех официальных турнирах 38-летний нападающий провел 15 матчей, в которых забил 12 голов и отметился двумя ассистами.

Сейчас клуб португальца идет на втором месте, отставая от лидирующего "Аль-Иттихада" на три очка. Кроме того, у конкурентов есть один матч в запасе.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"