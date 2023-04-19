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"Олд Траффорд", "Селтик Парк" и "Висенте Кальдерон". Подборка лучших стадионов, на которых играли казахстанские клубы

"Олд Траффорд", "Селтик Парк" и "Висенте Кальдерон". Подборка лучших стадионов, на которых играли казахстанские клубы
©manchestereveningnews.co.uk

С момента вступления Казахстана в УЕФА в 2002 году лишь "Шахтер", "Астана"  и "Кайрат" доходили до групповой стадии еврокубков и играли на крупных стадионах мира. Корреспондент Vesti.kz решил составить список больших арен, на которых доводилось играть нашим командам в еврокубках.

"Олд Траффорд"

На легендарном стадионе "Манчестер Юнайтед" сыграла "Астана" в 2019-м году в рамках матча группового этапа Лиги Европы.

Английская команда вышла на матч с чемпионом Казахстана резервным составом, наполненным преимущественно молодыми игроками. "Астана" смотрелась достойно в матче с "Юнайтед", пропустив мяч от Мейсона Гринвуда на 73-й минуте, который оказался единственным в игре.

"Олд Траффорд" вмещает 74 310 зрителей. Матч "Манчестер Юнайтед" - "Астана" посетили 50 783 болельщика.

"Селтик Парк"

Домашний стадион "Селтика" - один из немногих больших мировых стадионов, где успели сыграть несколько казахстанских клубов.

Первый раз это произошло в 2013 году, когда впервые в истории казахстанский клуб добрался до групповой стадии еврокубков. Тогда "Шахтер" в раунде плей-офф Лиги чемпионов играл с "Селтиком". В первом матче на "Астана Арене" "горняки" сенсационно обыграли шотландцев со счетом 2:0, а в гостевой игре чуда не случилось. "Шахтер" проиграл в Глазго "Селтику" - 0:3 и вылетел из турнира.

Возможно, это был первый случай, когда казахстанский клуб играл при переполненных трибунах крупного зарубежного стадиона. В тот вечер против "Шахтера" болели 58 000 шотландских болельщиков.

Второй приезд казахстанской команды на "Селтик Парк" случился через четыре года, также в раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, но на этот раз с "Селтиком" сыграла "Астана".

В той встрече казахстанская команда проиграла со счетом 5:0 и лишила себя шансов в групповую стадию.

Из 60 000 вместимости "Селтик Парк" на матч чемпионов Шотландии и "Астаны" пришли 54 016 зрителей.

"Стад де Бордо"

В 2015 году "Кайрат" был как никогда близок к еврокубковой осени. В последней стадии квалификации Лиги Европы алматинский клуб встречался с французским "Бордо".

В первом матче противостояния "Кайрат" поехал на новенький "Стад де Бордо", который был открыт за несколько месяцев до приезда алматинцев. В той игре "Бордо" победил минимально (1:0), а неделей позже "Кайрат" ответно победил французов со счетом 2:1, но за счет правила выездного гола "Бордо" прошел в группу Лиги Европы.

Матч во Франции собрал 24 795 зрителей при вместимости 42 115.

"Висенте Кальдерон"

В 2015 году "Астана" первой из казахстанских клубов прошла в групповую стадию Лиги чемпионов. Одной из команд, доставшихся чемпиону Казахстана, стал мадридский "Атлетико".

"Матрасники" приняли "Астану" в третьем туре на стадионе "Висенте Кальдерон". Команда Станимира Стойлова вышла на матч в Мадриде резервным составом с связи с подготовкой к финалу Кубка Казахстана. В итоге "Астана" получила четыре безответных мяча от мадридцев.

На матч "Атлетико" и "Астаны" пришел 29 231 болельщик из возможных 54 907.

Стадион "Висенте Кальдерон" был снесен в 2019 году. С того момента "Атлетико" выступает на новой арене "Ванда Метрополитано".

"Да Луш"

В том же 2015 году в группе Лиги чемпионов "Астана" встречалась с "Бенфикой". Еврокубковую кампанию столичная команда начала в Португалии, с матча на стадионе "Да Луш".

В дебютном матче на групповом этапе ЛЧ "Астана" уступила португальцам со счетом 2:0.

На матч между "Бенфикой" и "Астаной" пришли 32 799 зрителей при максимальной вместимости 65 000 болельщиков.

"Тюрк Телеком Арена"

Третьим соперником "Астаны" по группе ЛЧ был турецкий "Галатасарай". Матч между командами прошел в заключительном, шестом туре на стадионе "Тюрк Телеком Арена" (ныне Nef Stadium) и завершился ничьей со счетом 1:1.

Игру между турецкими и казахстанскими клубами посетили 26 464 болельщика из возможных 52 600 зрителей.

"Санкт Якоб Парк"

"Кайрат" добрался до своей первой группы еврокубков в 2021 году, когда квалифицировался в первый в истории розыгрыш Лиги конференций УЕФА.

Одним из соперников алматинского клуба был швейцарский "Базель", который принял "Кайрат" во втором туре на стадионе, принимавшем матчи чемпионата Европы 2008 года. Швейцарский клуб обыграл в тот вечер чемпионов Казахстана со счетом 4:2.

Посещаемость матча составила 8 712 зрителей из возможных 38 512.

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Метки:
Астана ФК Шахтер ФК Кайрат ФК Наши в еврокубках Футбол

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