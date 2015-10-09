Объявлен главный фаворит на "Золотой мяч"-2027: Ямаль - 2-й, Мбаппе - 3-й, а Кейн - 9-й

Авторитетное издание Sports Illustrated (SI) составило рейтинг "ранних" фаворитов на получение "Золотого мяча" в 2027 году, передают Vesti.kz.
Главным претендентом на награду считается вингер каталонской "Барселоны" Рафинья. Бразилец на старте нового сезона забил 15 мячей и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах.
Второе место занял другой игрок "Барселоны" - испанец Ламин Ямаль, а тройку замкнул нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе.
При этом новоиспечённый обладатель "Золотого мяча"-2026 англичанин Харри Кейн оказался вне топ-5. Форвард мюнхенской "Баварии" расположился только на 9-й строчке.
Топ-10 фаворитов на "Золотой мяч"-2027 по версии SI выглядит так:
- Рафинья ("Барселона", Бразилия)
- Ламин Ямаль ("Барселона", Испания)
- Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид, Франция)
- Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция)
- Родри ("Барселона", Испания)
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия)
- Майкл Олисе ("Бавария", Франция)
- Витинья (ПСЖ, Португалия)
- Харри Кейн ("Бавария", Англия)
- Джуд Беллингем ("Реал", Англия)
Напомним, церемония вручения "Золотого мяча"-2026 прошла 26 октября в Лондоне. Обладателем награды стал Кейн. Второе место в голосовании занял Мбаппе, а третье - Ямаль.
В сезоне-2025/2026 Кейн с "Баварией" стал победителем Суперкубка, Кубка Германии и чемпионом Бундеслиги. В составе сборной Англии нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2026 года. Он забил 73 гола за "Баварию" и Англию в 65 матчах в период с августа 2025 года по июль 2026-го.
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