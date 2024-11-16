Обладатель "Золотого мяча" готов уйти из "Манчестер Сити" и выбрал между "Барселоной" и "Реалом"

Полузащитник сборной Испании и обладатель "Золотого мяча" 2023/24 Родри сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной" в контексте продолжения карьеры.

По информации El Nacional 28-летний испанец рассматривает возможность трансфера из "Манчестер Сити" после завершения сезона. На решение Родри влияют многие факторы, в частности, возможный уход Хосепа Гвардиолы, возможные санкции клуба со стороны АПЛ и желание получить новый вызов в карьере.

Родри хочет вернуться в родную Ла Лигу, а оба гранда чемпионата заинтересованы в подписании игрока. Сам Родри уже сделал свой выбор, и если он покинет "Манчестер Сити", он хотел бы перейти в "Барселону". Испанец считает, что стиль игры каталонцев больше подходит ему, и сейчас этот проект больше ему нравится. Кроме этого, переход в "Реал" был бы предательством по отношению к "Атлетико", в котором Родри начинал карьеру.

В этом сезоне Родри провел 3 игры, а затем получил травму крестообразной связки колена.