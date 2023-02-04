Нойер покинет "Баварию"? Вратарь расстроил руководство своим необдуманным поступком

Капитан и голкипер "Баварии" Мануэль Нойер подверг жесткой критике решение руководства мюнхенцев об увольнении многолетнего тренера вратарей команды Тони Тапаловича. Реакция руководства немецкого гранда оказалась жесткой, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации издания Bild, Нойер дал интервью, не согласовав его с руководством "Баварии". За нарушение правил команды Мануэль будет наказан. В лучшем случае капитану мюнхенцев грозит солидный штраф. Однако дело может зайти и до более радикальных мер.

Тапалович работал в "Баварии" с 2011 года. Специалист оставался тренером вратарей мюнхенцев при более чем шести разных наставниках.

Отметим, что Нойер назвал его увольнение тяжелым ударом, заявив, что ему "словно вырвали сердце". В ответ председатель правления "Баварии" Оливер Кан возмутился резкими словами своего соотечественника и пообещал принять меры.

За "Баварию" Нойер играет с 2011 года. На его счету несколько чемпионских и международных трофеев. Также немецкий голкипер становился чемпионом мира в 2014 году.

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