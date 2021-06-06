Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Календарь КПЛ-2021 Угадай результаты матчей Евро-2020!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Евро-2020 Олимпиада-2020 Конкурсы Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Нигерийский футболист найден мертвым в озере в Беларуси

Он выступал за "Витебск".

Нигерийский футболист найден мертвым в озере в Беларуси
Фото: Instagram
Новости спорта Футбол Мировой футбол
0

Нападающий белорусского футбольного клуба "Витебск" Кельвин Оденигбо обнаружен мертвым в озере в Беларуси, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на страницу команды во ВКонтакте.

"Футбольный клуб "Витебск" сообщает, что 5 июня 2021 года на озере "Белое" сотрудниками ОСВОДа (общество спасения на водах) был обнаружен утонувший Кельвин Оденигбо. Всю официальную информацию мы опубликуем по мере поступления. Выражаем искренние соболезнования родным и близким футболиста, а также всем болельщикам команды", - говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента не уточняются.

Оденигбо было 20 лет, в марте он был арендован "Витебском" у нигерийского клуба НАФ. В составе белорусской команды нигерийский форвард провел четыре матча в чемпионате Беларуси.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Беларусь Нигерия Утраты
Новости
Сегодня
07:52
Футбол

Футболисты Германии в третий раз в истории выиграли молодежный чемпионат Европы
Вчера
17:37
Футбол

Нигерийский футболист найден мертвым в озере в Беларуси
5 июня
16:07
Футбол

Бывшего начальника полиции приговорили к 2170 годам за заговор против футбольного клуба
5 июня
13:23
Футбол

Сборная Бразилии собралась бойкотировать Кубок Америки
5 июня
00:17
Футбол

Экс-тренер сборной Казахстана по футболу возглавил зарубежный клуб
4 июня
14:57
Футбол

В Казахстане покажут в прямом эфире Кубок Америки по футболу
4 июня
10:20
Футбол

Болельщики набросились на Неймара перед матчем сборной Бразилии
4 июня
08:23
Футбол

Украина удивит, Германия разочарует, Франция победит? Прогноз на Евро-2020
2 июня
09:33
Футбол

Сборная футболистов "Кайрата" и "Астаны" спаслась от поражения в матче с финалистом ЧМ-2018
1 июня
09:01
Футбол

Сколько получат "Тобол", "Астана" и "Шахтер" за участие в Лиге конференций. Объявлены премиальные
30 мая
15:53
Футбол

Роналду остается в "Ювентусе"? Его девушка рассказала подробности
30 мая
15:06
Футбол

Футболист выпал из автобуса во время праздничного парада
29 мая
08:47
Футбол

УЕФА решил отменить в еврокубках существующее 56 лет правило
28 мая
15:33
Футбол

Александр Меркель стал обладателем Кубка Короля
28 мая
11:12
Футбол

"Барселона" предложила Месси десятилетний контракт с необычными условиями
28 мая
10:36
Футбол

Виктор Коваленко из "Аталанты" не поможет сборной Украины на Евро-2020
27 мая
19:01
Футбол

Сборная Казахстана по футболу узнала свое место в обновленном рейтинге ФИФА
26 мая
07:20
Футбол

Стало известно, сколько могут заработать "Тобол", "Астана" и "Шахтер" в Лиге конференций
25 мая
10:30
Футбол

Президент УЕФА раскрыл цель создания Лиги конференций. Там сыграет "Астана"
23 мая
10:44
Футбол

20-летний казахстанец забил первый гол за клуб из Беларуси и принес ему победу
22 мая
07:45
Футбол

ФИФА изучит возможность проведения чемпионата мира каждые два года
21 мая
14:43
Футбол

Владимир Вайсс завоевал первый клубный трофей после ухода из "Кайрата"
21 мая
10:37
Футбол

Касильяс оценил работу Зидана после провала "Реала" в Лиге чемпионов
21 мая
09:22
Футбол

Гризманн может уйти из "Барселоны" и заменить Роналду в "Ювентусе"
20 мая
22:40
Футбол

Соперник Казахстана узнал размер премиальных за победу на Евро-2020
20 мая
19:19
Футбол

Вернулись в команду спустя три года. Сборная Германии огласила состав на Евро-2020
20 мая
14:11
Футбол

Самый титулованный клуб Аргентины сыграл с полевым игроком в воротах и выиграл матч. Все вратари выбыли из-за ковида
19 мая
14:15
Футбол

Лидер "Боруссии" не поможет сборной Германии на Евро-2020
19 мая
08:36
Футбол

Футболист европейской сборной стал чемпионом после ухода из "Астаны"
18 мая
16:55
Футбол

Тренер Зайнутдинова из ЦСКА войдет в тренерский штаб сборной Хорватии на Евро-2020
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика