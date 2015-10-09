Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Мировой футбол
Неймар забил гол и устроил разгром в чемпионате Бразилии

"Сантос" выиграл у "Спорт Ресифи" в матче 36-го тура чемпионата Бразилии — 3:0. Серьезное влияние на результат оказал звездный форвард хозяев Неймар. 

На 25-й минуте нападающий Неймар открыл счет. В конце первого тайма Лукас Кал забил в своим ворота. После перерыва Жоау Шмидт забил с углового после подачи Неймара.


33-летний бразилец получил травму в концовке матча с "Мирасолом" (1:1) и мог пропустить остаток сезона из-за проблем с коленом, но принял решение сыграть, чтобы помочь команде спастись от вылета.

"Сантос" набрал 41 очко и поднялся на 15-е место в турнирной таблице. "Спорт Ресифи" — на последней строчке (17 очков).

 

