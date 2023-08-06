Неймар вернется в "Барселону" - источник

Нападающий ПСЖ Неймар в нынешнее трансферное окно перейдет в "Барселону", где уже выступал ранее.

По информации шейха Мабхута Аль-Марри, который знаком с руководством обоих клубов, звездный бразилец бразилец станет частью сделки по трансферу Усмана Дембеле.

Примечательно, что Неймар удалил упоминание о том, что он игрок парижан из своего профиля в Instagram.

Руководство ПСЖ предложило "Барселоне" арендовать Неймара на сезон. Чемпион Франции рассматривает такой сценарий в связи с грядущим переходом вингера Усмана Дембеле.

Напомним, Неймар выступал "Барселону" с 2013 по 2017 год. Его трансфер в "ПСЖ" до сих пор является самым дорогим в истории футбола. Парижский клуб заплатил за бразильского нападающего 222 млн евро.

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