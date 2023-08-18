Неймар назвал причины перехода в клуб Саудовской Аравии

Новичок "Аль-Хиляля" Неймар назвал причины перехода в саудовский клуб, передает "Чемпионат".

"Я здесь, чтобы помочь лиге расти все быстрее и быстрее. Она уже очень сильно меняется, лига сделала очень много трансферов. Она точно будет очень конкурентоспособной - особенно после переходов таких новичков этим летом.

Жду, что наш клуб проведет отличный сезон и достигнет поставленных целей. Считаю, что конкуренция - это важно. Вот почему я перехожу в эту лигу. Конечно, здесь всё совершенно иначе, но это новый вызов", - сказал Неймар.

Соглашение бразильца с "Аль-Хилялем" рассчитано на два года, за сезон он будет зарабатывать 150 миллионов евро. Парижане за этот трансфер получат 90 миллионов евро.

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