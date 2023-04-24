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Невероятная удача: как корейская звезда футбола откосил от армии

Невероятная удача: как корейская звезда футбола откосил от армии
©twitter.com/premierleague

Вспоминаем в материале Vesti.kz, как звезда "Тоттенхэма" и капитан сборной Южной Кореи по футболу Сон Хын Мин спасался от призыва в армию в 2018 году.

В Южной Корее довольно суровые законы - службе в Вооруженных силах подлежат все, в том числе и спортсмены. Каждый годный для службы гражданин страны должен пройти службу в армии до 28 лет (в 2020 году этот возраст был поднят до 30 лет), а сама служба длится 21 месяц.

Однако есть для корейских спортсменов несколько исключений. Чтобы не служить, необходимо:

  • завоевать любую медаль на Олимпиаде;
  • выиграть Азиатские игры;
  • отыграть полгода в любом корейском клубе, а потом на два сезона перебраться в одну из двух команд, связанных с министерством обороны.

У Сона близился дедлайн, и ему срочно нужно было решать вопрос. Футболист принял решение пропустить старт сезона 2018/19 и отпроситься у "Тоттенхэма", чтобы поехать на Азиатские игры. Клуб пошел навстречу игроку, так как в ином случае рисковал потерять игрока на более длинный срок.

К счастью для Сона и "Тоттенхэма", на том турнире сборная Южной Кореи победила - в финале в дополнительное время они обыграли Японию со счетом 2:1. Победный гол забил Хван Хи Чхан, ныне тоже выступающий в Англии за "Вулверхэмптон".

Сон же сумел отличиться на том турнире лишь однажды, поразив ворота сборной Кыргызстана в групповом этапе. Можно предположить, что капитан сборной не сильно расстроился по этому факту, так как самая главная задача - получить право не служить в армии - была выполнена.


fifa.com

Однако законы Южной Кореи настолько суровы, что, несмотря на успех на Азиатских играх, Сон все равно остался в долгу перед своей родиной. По закону, ему нужно было пройти военные сборы и сделать это до августа 2020 года.

Футболист прошел сборы во время приостановки сезона в Англии из-за пандемии коронавируса, проведя три недели в армейском лагере.


twitter.com/SpursOfficial

Позже форвард "Тоттенхэма" рассказал о полученном опыте.

"Я получил хороший опыт. Не могу рассказать все, чем я там занимался, но мне понравилось. Три недели были тяжелыми.

В первые дни никто никого не знал, поэтому было немного странно. Но вскоре мы узнали друг друга. Нужно весь день проводить вместе, в комнате было 10 человек. Поэтому мы стали близки друг другу.

Мы вместе работали, помогали друг другу. Сперва ребята даже не могли со мной говорить, стеснялись, но затем мы смеялись и весело проводили время вместе", - цитирует Сона пресс-служба "Тоттенхэма".

Одна из самых популярных групп мира - южнокорейская BTS - отправилась на службу в армию в конце 2022 года.

Как сообщали в СМИ, специально для K-Pop-звезд парламент Южной Кореи в 2020 году поднял возраст службы с 28 до 30 лет. Но участники бойз-бенда все равно должны были пойти в армию.

"Член группы Чин отзовет свой запрос на отсрочку от призыва в конце октября, а затем пройдет все процедуры зачисления на военную службу в соответствии с требованиями кадрового управления Вооруженных сил. Другие члены группы также пройдут военную службу в соответствии с планами", - говорилось в сообщении музыкального лейбла Big Hit Music.

В заявлении также подчеркивалось, что для участников BTS "большая честь служить своей стране". Группа вновь соберется "примерно в 2025 году" после выполнения обязательств по служению, добавили в компании.

Как отмечают местные издания, в южнокорейском обществе по сей день продолжается дискуссия: должны ли участники BTS служить либо власти страны должны сделать исключение для спортсменов, музыкантов и танцоров, повышающих престиж страны.

BTS - одна из самых востребованных поп-групп в современной музыкальной индустрии. В составе коллектива семь человек. За их плечами немало рекордов и впечатляющих результатов. К примеру, их альбом BE, выпущенный в конце ноября 2020 года, занял первое место чарта Billboard 200.

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Метки:
Армия Южная Корея Футбол

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