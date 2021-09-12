"Не заслужил такого ухода из "Барселоны". Глава Ла Лиги сделал заявление о Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из "Барселоны", сообщает "Чемпионат".

"Роналду, Гвардиола, Моуринью ушли… Нам очень повезло, что два лучших футболиста мира играли в двух лучших командах планеты, и Ла Лига смогла воспользоваться этим, чтобы стать одной из лучших в мире. Возможно, уход Месси был самым болезненным, потому что лично я считаю его лучшим в истории. Он не заслужил такого ухода - не только из "Барселоны", но и из лиги", - приводит слова Тебаса Sport.es.

Напомним, 5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги. 10 августа Месси заключил контракт с ПСЖ, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на один сезон.

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