"Не думаю о Месси". Лидер "Кайрата" - о ЧМ-2022 и контракте с казахстанцами

Капитан "Кайрата" и игрок сборной Польши Яцек Гуральски в интервью изданию przegladsportowy.onet.pl высказался о контракте с казахстанским клубом и прокомментировал проход на ЧМ-2022.

Лидер команды из Алматы заинтересован в продолжении сотрудничества с "Кайратом", но новый контракт еще не подписан.

- Твой контракт с "Кайратом" истекает в конце этого года. Ты что-нибудь знаешь о своем будущем?

- Некоторое время назад я говорил вам, что жду позицию клуба. Вот что требует уважения, потому что я не столкнулся здесь ни с какими неприятностями, и прежде всего хочу быть верным президенту, который помог мне в трудную минуту, даже когда я лечил порванные связки. Мариуш Пекарски, мой менеджер, упомянул об интересе, но сначала я хочу услышать, что "Кайрат" планирует для меня. Если тренер и начальство решат, что мое время в Алматы закончилось, то менеджер начнет свою деятельность.

- После квалификации на ЧМ может быть проще выступать в чемпионате Казахстана.

- Прежде всего вы должны присоединиться к команде, которая полетит в Катар. И не надо заглядывать вперед, ведь жизнь меня несколько раз поправляла. Все было хорошо, а тут либо травма, либо другой выбор тренера. С этим может столкнуться любой футболист. Что касается текущей ситуации в клубе - политика несколько изменилась, и было решено сделать больший упор на более молодых, казахстанских игроков. Раньше было преимущество иностранцев, сегодня - местные игроки.

- Предположим, "Кайрат" предлагает тебе продлить контракт на текущих финансовых условиях?

- Я хотел бы подчеркнуть, что это предположение, но в этом случае мое приключение с "Кайратом" все равно продолжалось бы. Семья, вызовы в сборную, будущее клуба - эти вещи меня интересуют и я за них борюсь.

- Я знаю, что празднование после квалификации было превосходным. Мэтти Кэш действительно пробовал нашу водку?

- Пиво и шампанское тоже (смеется). Это парень, которого нельзя не любить. Один из нас, без преувеличения, а не те крашеные лисы, которые якобы когда-то запирались в своих комнатах. Мэтти прекрасно акклиматизировался в коллективе. Мне самому было интересно, как он впишется. После игры во вторник в отеле я спустился к стойке регистрации, а там был Мэтти со своей семьей. Кстати, его мать хорошо говорит по-польски.

Поверьте ему, он действительно заботится о нашем представительстве. Он спрашивает, что он может сделать лучше, сам что-то предложит. Он со всеми поговорит, выпьет чашечку кофе. Раньше, когда "Скоруп" (Лукаш Скорупски) заканчивал, мы покидали номера после возвращения в гостиницу. И вот огромная толпа поклонников приглашает вас попеть и выпить шампанского. Ну не откажешь!..

- "Гуральски против Месси - это могут быть хорошие поединки", - сказал Чеслав Михневич во время групповой жеребьевки.

- Он шутил. Сегодня я не думаю о Месси. Он обо мне тоже (смеется).

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