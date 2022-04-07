 7kPZWAbdg7veIAhaJkLFRUugHLlMIJ4m3PEys14s
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Прямая трансляция боя Головкин - Мурата Задай вопрос Шавкату Рахмонову
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

"Не думаю о Месси". Лидер "Кайрата" - о ЧМ-2022 и контракте с казахстанцами

"Не думаю о Месси". Лидер "Кайрата" - о ЧМ-2022 и контракте с казахстанцами
©przegladsportowy.onet.pl
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Капитан "Кайрата" и игрок сборной Польши Яцек Гуральски в интервью изданию przegladsportowy.onet.pl высказался о контракте с казахстанским клубом и прокомментировал проход на ЧМ-2022.

Лидер команды из Алматы заинтересован в продолжении сотрудничества с "Кайратом", но новый контракт еще не подписан.

- Твой контракт с "Кайратом" истекает в конце этого года. Ты что-нибудь знаешь о своем будущем?

- Некоторое время назад я говорил вам, что жду позицию клуба. Вот что требует уважения, потому что я не столкнулся здесь ни с какими неприятностями, и прежде всего хочу быть верным президенту, который помог мне в трудную минуту, даже когда я лечил порванные связки. Мариуш Пекарски, мой менеджер, упомянул об интересе, но сначала я хочу услышать, что "Кайрат" планирует для меня. Если тренер и начальство решат, что мое время в Алматы закончилось, то менеджер начнет свою деятельность.

- После квалификации на ЧМ может быть проще выступать в чемпионате Казахстана.

- Прежде всего вы должны присоединиться к команде, которая полетит в Катар. И не надо заглядывать вперед, ведь жизнь меня несколько раз поправляла. Все было хорошо, а тут либо травма, либо другой выбор тренера. С этим может столкнуться любой футболист. Что касается текущей ситуации в клубе - политика несколько изменилась, и было решено сделать больший упор на более молодых, казахстанских игроков. Раньше было преимущество иностранцев, сегодня - местные игроки.

- Предположим, "Кайрат" предлагает тебе продлить контракт на текущих финансовых условиях?

- Я хотел бы подчеркнуть, что это предположение, но в этом случае мое приключение с "Кайратом" все равно продолжалось бы. Семья, вызовы в сборную, будущее клуба - эти вещи меня интересуют и я за них борюсь.

- Я знаю, что празднование после квалификации было превосходным. Мэтти Кэш действительно пробовал нашу водку?

- Пиво и шампанское тоже (смеется). Это парень, которого нельзя не любить. Один из нас, без преувеличения, а не те крашеные лисы, которые якобы когда-то запирались в своих комнатах. Мэтти прекрасно акклиматизировался в коллективе. Мне самому было интересно, как он впишется. После игры во вторник в отеле я спустился к стойке регистрации, а там был Мэтти со своей семьей. Кстати, его мать хорошо говорит по-польски.

Поверьте ему, он действительно заботится о нашем представительстве. Он спрашивает, что он может сделать лучше, сам что-то предложит. Он со всеми поговорит, выпьет чашечку кофе. Раньше, когда "Скоруп" (Лукаш Скорупски) заканчивал, мы покидали номера после возвращения в гостиницу. И вот огромная толпа поклонников приглашает вас попеть и выпить шампанского. Ну не откажешь!..

- "Гуральски против Месси - это могут быть хорошие поединки", - сказал Чеслав Михневич во время групповой жеребьевки.

- Он шутил. Сегодня я не думаю о Месси. Он обо мне тоже (смеется).

Угадай результат боя Головкин - Мурата и получи 10 000 тенге!

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Кайрат ФК Польша ЧМ-2022 по футболу Месси Лионель

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:10
Мировой футбол
"Не думаю о Месси". Лидер "Кайрата" - о ЧМ-2022 и контракте с казахстанцами "Не думаю о Месси". Лидер "Кайрата" - о ЧМ-2022 и контракте с казахстанцами
Вчера , 22:21
Мировой футбол
Казахстанец принял участие в разгроме клуба другого экс-игрока КПЛ в европейском чемпионате Казахстанец принял участие в разгроме клуба другого экс-игрока КПЛ в европейском чемпионате
Вчера , 00:20
Мировой футбол
Абрамович купил новый клуб. Подробности Абрамович купил новый клуб. Подробности
3 апреля, 08:46
Мировой футбол
"Ты обделался передо мной". Моуринью "наехал" на журналиста "Ты обделался передо мной". Моуринью "наехал" на журналиста
1 апреля, 23:24
Мировой футбол
Испания против Германии. Стали известны составы всех групп ЧМ-2022 по футболу Испания против Германии. Стали известны составы всех групп ЧМ-2022 по футболу
31 марта, 19:48
Мировой футбол
Стала известна новая стоимость футболиста сборной Казахстана Стала известна новая стоимость футболиста сборной Казахстана
31 марта, 17:35
Мировой футбол
Агуэро хочет возобновить карьеру и уже отказал одному клубу Агуэро хочет возобновить карьеру и уже отказал одному клубу
30 марта, 08:13
Мировой футбол
Определились все участники ЧМ-2022 по футболу от Африки Определились все участники ЧМ-2022 по футболу от Африки
29 марта, 17:23
Мировой футбол
Африканский футболист высказался о "победе" над Роналду Африканский футболист высказался о "победе" над Роналду
29 марта, 12:13
Мировой футбол
Роналду принял решение о своем будущем в сборной Португалии Роналду принял решение о своем будущем в сборной Португалии
27 марта, 10:27
Мировой футбол
Переживший остановку сердца футболист вернулся в сборную и забил гол через минуту после выхода на поле Переживший остановку сердца футболист вернулся в сборную и забил гол через минуту после выхода на поле
26 марта, 10:21
Мировой футбол
Абрамович не будет приобретать турецкий клуб. Подробности Абрамович не будет приобретать турецкий клуб. Подробности
24 марта, 23:58
Мировой футбол
Роналдиньо назвал самого сложного соперника в своей карьере Роналдиньо назвал самого сложного соперника в своей карьере
23 марта, 13:45
Мировой футбол
Марадону удалили из FIFA 22 Марадону удалили из FIFA 22
22 марта, 21:56
Мировой футбол
"Не тренируется и приезжает пьяный". Как Неймар разрушает ПСЖ "Не тренируется и приезжает пьяный". Как Неймар разрушает ПСЖ
22 марта, 21:26
Мировой футбол
Победители Евро и Кубка Америки проведут матч на "Уэмбли" Победители Евро и Кубка Америки проведут матч на "Уэмбли"
22 марта, 20:11
Мировой футбол
Роналдо похвалил Хави за вывод "Барселоны" из кризиса Роналдо похвалил Хави за вывод "Барселоны" из кризиса
22 марта, 16:22
Мировой футбол
УЕФА разрешил участникам еврокубков дозаявить легионеров из России и Украины УЕФА разрешил участникам еврокубков дозаявить легионеров из России и Украины
21 марта, 16:53
Мировой футбол
Трибуна с болельщиками обрушилась на футбольном матче. Пострадали 200 человек Трибуна с болельщиками обрушилась на футбольном матче. Пострадали 200 человек
19 марта, 20:14
Мировой футбол
СМИ сообщили о будущем Рамоса в ПСЖ СМИ сообщили о будущем Рамоса в ПСЖ
19 марта, 17:32
Мировой футбол
Экс-игрок "Астаны" вошел в топ-10 самых дорогих левых полузащитников Экс-игрок "Астаны" вошел в топ-10 самых дорогих левых полузащитников
19 марта, 08:28
Мировой футбол
Клуб казахстанца продолжил падение после разгрома в матче европейского чемпионата Клуб казахстанца продолжил падение после разгрома в матче европейского чемпионата
18 марта, 20:29
Мировой футбол
Ушел из жизни чемпион России в составе "Спартака" Ушел из жизни чемпион России в составе "Спартака"
17 марта, 22:22
Мировой футбол
Экс-футболист "Тобола" завершил карьеру Экс-футболист "Тобола" завершил карьеру
17 марта, 20:15
Мировой футбол
Месси принял решение по ПСЖ Месси принял решение по ПСЖ
16 марта, 19:48
Мировой футбол
Клуб казахстанца из европейского чемпионата ушел от поражения на 94-й минуте Клуб казахстанца из европейского чемпионата ушел от поражения на 94-й минуте
15 марта, 13:01
Мировой футбол
Ушедший из "Зенита" конкурент Алипа нашел новый клуб Ушедший из "Зенита" конкурент Алипа нашел новый клуб
14 марта, 13:19
Мировой футбол
Казахстанский футболист из "Атлетико" прокомментировал переход в титулованный клуб Европы Казахстанский футболист из "Атлетико" прокомментировал переход в титулованный клуб Европы
14 марта, 11:23
Мировой футбол
Футболист разбил сопернику лицо ударом из муай-тай и остался без клуба Футболист разбил сопернику лицо ударом из муай-тай и остался без клуба
13 марта, 16:28
Мировой футбол
Видео избиения судьи всей командой попало в Сеть Видео избиения судьи всей командой попало в Сеть

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus