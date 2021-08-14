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Названы условия для перехода самого дорогого футболиста мира в "Реал"

Названы условия для перехода самого дорогого футболиста мира в "Реал"
Фото: as.com©
Новости спорта Футбол Мировой футбол

Потенциальный переход нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе из ПСЖ в "Реал" зависит от продажи хавбека Мартина Эдегора, передает sports.ru.

Если испанский клуб продаст норвежца за 50 миллионов евро, то сможет предложить за француза 150 миллионов. Это максимальная сумма, которую "Реал" готов потратить на трансфер Мбаппе. Также потенциальной сделке могут помочь продажи форвардов Луки Йовича и Мариано Диаса.

Напомним, в минувшем сезоне Лиги 1 Килиан Мбаппе забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 31 матче. По оценке Transfermarkt, он является самым дорогим футболистом мира. Трансферная стоимость форварда оценивается в 160 миллионов евро.

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Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид ПСЖ

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