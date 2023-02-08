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Названы сроки возобновления чемпионата Турции по футболу после разрушительного землетрясения

Названы сроки возобновления чемпионата Турции по футболу после разрушительного землетрясения
©twitter.com/Haber

Стали известны сроки возобновления чемпионата Турции по футболу после разрушительного землетрясения на юго-востоке этой страны, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Федерацию футбола Турции. Матчи были отменены накануне.

Игры возобновятся 17 февраля. Матчи, которые должны были пройти с 7 по 12 февраля, будут сыграны с 17-го по 20-е число.

Напомним, 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений, которая также затронула несколько провинций сопредельной Сирии. Магнитуда превысила 7 баллов. В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий в пострадавших от стихийного бедствия регионах Турции. По последним данным, погибло 4544 человека, более 26 тысяч человек получили ранения. В Сирии количество жертв составило 1782 человека.

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Метки:
Турция Землетрясение

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