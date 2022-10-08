Названы самые высокооплачиваемые футболисты мира, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Forbes.

Рейтинг возглавил форвард ПСЖ Килиан Мбаппе - он заработает в сезоне-2022/23 128 миллионов долларов. Из них 110 миллионов составляет зарплата, 18 миллионов - спонсорские контракты.

На втором месте его одноклубник Лионель Месси (120 миллионов долларов: 65 миллионов + 55 миллионов). Замыкает тройку нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (100 миллионов долларов: 40 миллионов + 60 миллионов).



Остальные игроки в топ-10:

4. Неймар (ПСЖ) - 87 миллионов долларов (55 миллионов + 32 миллиона);

5. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 53 миллиона (35 миллионов + 18 миллионов);

6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 39 миллионов (35 миллионов + 4 миллиона);

7. Роберт Левандовски ("Барселона") - 35 миллионов (27 миллионов + 8 миллионов);

8. Эден Азар ("Реал") - 31 миллион (27 миллионов + 2,5 миллиона);

9. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") - 30 миллионов (25 миллионов + 5 миллионов);

10. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 29 миллионов (25 миллионов + 4 миллиона).

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