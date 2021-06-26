Названы главное преимущество "Астаны" и головная боль для соперника по Лиге конференций

Греческое издание Novasports написало о сложностях, с которыми предстоит столкнуться "Арису" в противостоянии с "Астаной" во втором квалификационном раунде Лиги конференций, сообщает KazFootball.kz.

"Синтетический газон "Астана Арены" – головная боль "Ариса"

"Астана-Арена", на котором состоится матч между "Арисом" и "Астаной", заставляет тренерский штаб «желтых» (прозвище греческого клуба – прим. ред.) задуматься о том, как футболистам лучше подготовиться к предстоящему выездному матчу.

"Арис" готовится к новому сезону и в частности к первому официальному матчу в Лиге конференций против "Астаны", который состоится 22 июля в Казахстане. Как ни крути, но часть подготовки "желтых" сосредоточена именно на матче с "Астаной". Казахстанская команда находится под микроскопом тренерского штаба "Ариса".

Главная проблема в том, что газон "Астана-Арены" не натуральный, а синтетический. Это заставляет тренерский штаб "Ариса" считать, что подготовка игроков команды, которые привыкли играть на натуральном газоне, должна быть другим, чтобы иметь возможность нормально чувствовать себя на домашнем стадионе "Астаны".

У "Ариса" есть опыт игр на подобных полях. Летом 2019 года "желтые" играли в Норвегии на стадионе "Мольде", газон которого был искусственным. Эти воспоминания заставляют нынешний тренерский штаб "Ариса" думать, о том, чтобы игроки как можно лучше адаптировались к этим конкретным условиям. Некоторые из последних тренировок, которые будут проводиться в Салониках перед отъездом в Казахстан, должны будут пройти на поле с синтетическим газоном.

Собственно, помимо этого, "Арис" по плану должен вылететь в Нур-Султан за два дня до матча, чтобы накануне игры они сумели нормально подготовиться на новом для них покрытии", – пишет издание.

Также своими ожиданиями от матча поделился экс-игрок сборной Греции и "Ариса" Константинос Небеглерас: "Арис" должен хорошо подготовиться к этому матчу. Потому что недостаток игровой практики может сказаться на фоне более 20 сыгранных игр «Астаны» в нынешнем сезоне. Это определенно имеет большую разницу. Конечно, соперник будет в более лучшей форме, но если "Арис" хорошо изучал "Астану" и хочет сделать что-то хорошее – он пройдет своего оппонента. Это стало бы хорошим началом для "Ариса" в еврокубках".

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