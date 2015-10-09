Назван самый несправедливый обладатель "Золотого мяча"

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, кого считает самым несправедливым обладателем "Золотого мяча" в истории, передают Vesti.kz.

Выбор специалиста пал на Майкла Оуэна. Англичанин получил "Золотой мяч" в 2001 году, будучи игроком "Ливерпуля".

— Самый несправедливый обладатель "Золотого мяча"?

— Думаю, это невозможно, но это всё равно Майкл Оуэн, наверное.

— Почему?

— Мне кажется, даже при всём при том, что там хороший был сезон… Он всё равно никогда не был прямо вот настолько ярок, чтобы получить "Золотой мяч". Да, топовый игрок, да, высочайшего уровня, но не на "Золотой мяч", — сказал Слуцкий.

26 октября прошла церемония вручения "Золотого мяча"-2026. В этом году обладателем награды стал форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Англии Харри Кейн.

Второе место в голосовании занял нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, а третье – вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.

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