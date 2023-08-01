Назван основной вариант для Мбаппе в случае перехода в АПЛ

"Челси" на данный момент не делал официального предложения ПСЖ по поводу трансфера нападающего Килиана Мбаппе, передает "Чемпионат".

По данным источника, на данный момент общение англичан с ПСЖ можно охарактеризовать как "прощупывание почвы" на вопрос о возможных вариантах. Отмечается, что переход француза в АПЛ маловероятен, однако если он пример решение уехать в Англию, то скорее всего он подпишет контракт с "Челси", несмотря на слухи об интересе к игроку со стороны "Ливерпуля".

Напомним, одним из основных вариантов продолжения карьеры называется "Реал". Его контракт с ПСЖ, который он отказался продлевать, рассчитан еще на год.

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