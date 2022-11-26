Назван неожиданный вариант для продолжения карьеры Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заинтересовал бразильский клуб "Фламенго", сообщает Sport 24 со ссылкой на Veja.

По данным источника, клуб еще не сделал Роналду предложение, переговоры тоже пока не начались. Бразильский клуб консультируется со спонсорами. "Фламенго" попытается пригласить португальца в команду на три месяца для усиления состава перед стартом Кубка Либертадорес.

"Фламенго" - действующий обладатель Кубка Либертадорес.

Ранее Роналду расторг контракт с "Манчестер Юнайтед" после скандального интервью. В текущем сезоне 37-летний португалец провел 16 матчей на клубном уровне, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.