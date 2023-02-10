Назван лучший футболист 2022 года в Азии

Форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин признан лучшим футболистом 2022 года в Азии, сообщает VnExpress.

30-летний игрок сборной Южной Кореи стал обладателем этого звания шестой год подряд. Он был избран путем голосования, в котором принимали участие азиатские футбольные журналисты и эксперты.

Сон Хын Мин набрал в опросе 256 очков, значительно опередив конкурентов. Второе-третье места поделили Мехди Тареми ("Порту", сборная Ирана) и Салем Аль-Давсари ("Аль-Хиляль", сборная Саудовской Аравии) - оба набрали по 120 баллов.

В текущем сезоне Сон Хын Мин провел 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал четыре голевых ассиста.

Напомним, что лучшим игроком 2022 года в Южной Америке был признан аргентинец Лионель Месси, а в Европе - француз Килиан Мбаппе. Оба представляют парижский ПСЖ.

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