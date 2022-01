На Кубке Африки забит самый курьезный гол

Матч второго тура Кубка африканских наций в группе Е между сборными Кот-д'Ивуара и Сьерра-Леоне завершился со счетом 2:2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча запомнилась не столько итоговым результатом, а сколько вопиющей ошибкой вратаря ивуарийцев Бадра Али Сангаре на 90+3-й минуте, лишившая его команду победы. Впрочем, смотрите сами:

🇨🇮🇸🇱 | Que lambança do goleiro da Costa do Marfim aos 48' do segundo tempo. Sangaré entregou o empate à Serra Leoa na Copa Africana de Nações. 2 a 2. BIZARRO DEMAIS! #CAN2021



🎥 @BandTV pic.twitter.com/3biexV4tiB