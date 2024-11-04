Молния убила футболиста во время матча (Видео)
Перуанский футболист команды "Фамилия Чокка" Хосе Уго Де ла Круз Меза умер после прямого попадания молнии во время матча против "Хувентуд Беллависта" в Уанкайо.
Перуанский футболист команды "Фамилия Чокка" Хосе Уго Де ла Круз Меза умер после прямого попадания молнии во время матча против "Хувентуд Беллависта" в Уанкайо.
По информации местных СМИ, матч был приостановлен из-за грозы, но когда игроки уходили с поля, молния ударила в Хосе Уго Де ла Круз Мезу, ранив еще четырех игроков.
Пострадавшие футболисты были доставлены в ближайшую больницу, однако Хосе Уго Де ла Круз Меза к тому моменту уже скончался.
🔴🚨 Cae rayo durante partido de fútbol en Huancayo, en el estadio de Coto Coto en el distrito de Chilca y deja un muerto y cuatro heridos— Marko (@markouchiha1) November 4, 2024
🕊️ Fallecido: José Hugo De la Cruz Meza (39)
⚠️ Imágenes sensibles (Fuente: Onda Deportiva) pic.twitter.com/stLzbuvWw5
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