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Молния убила футболиста во время матча (Видео)

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Молния убила футболиста во время матча (Видео) ©Кадр из видео

Перуанский футболист команды "Фамилия Чокка" Хосе Уго Де ла Круз Меза умер после прямого попадания молнии во время матча против "Хувентуд Беллависта" в Уанкайо.

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Перуанский футболист команды "Фамилия Чокка" Хосе Уго Де ла Круз Меза умер после прямого попадания молнии во время матча против "Хувентуд Беллависта" в Уанкайо.

По информации местных СМИ, матч был приостановлен из-за грозы, но когда игроки уходили с поля, молния ударила в Хосе Уго Де ла Круз Мезу, ранив еще четырех игроков.

Пострадавшие футболисты были доставлены в ближайшую больницу, однако Хосе Уго Де ла Круз Меза к тому моменту уже скончался.

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