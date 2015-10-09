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Мировым рекордом с 53-мя красными карточками завершился матч в Бразилии

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Мировым рекордом с 53-мя красными карточками завершился матч в Бразилии Фото: ©Depositphotos/thenews2.com

Полуфинальный матч молодёжного чемпионата штата Минас-Жерайс в Бразилии между "Уберландией" и "Маморе" завершился массовым удалением участников встречи. Главный арбитр показал 53 красные карточки, установив мировой рекорд, передают Vesti.kz.

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Полуфинальный матч молодёжного чемпионата штата Минас-Жерайс в Бразилии между "Уберландией" и "Маморе" завершился массовым удалением участников встречи. Главный арбитр показал 53 красные карточки, установив мировой рекорд, передают Vesti.kz.

Массовая драка привела к 53 удалениям

Инцидент произошёл на 54-й минуте после гола футболиста "Маморе" Дави. Отпраздновав взятие ворот, игрок показал провокационные жесты в сторону соперников и оскорбил их, после чего на поле вспыхнула массовая драка.

Главный арбитр встречи Фернандо Патрик удалил 21 футболиста "Маморе" и 22 игрока "Уберландии". Кроме того, красные карточки получили восемь представителей тренерских штабов и два менеджера обеих команд. Таким образом, общее число удалённых достигло 53 человек.

Матч остановили при счёте 3:1

После произошедшего судья принял решение досрочно завершить встречу. На тот момент "Маморе" вёл со счётом 3:1. В протоколе Патрик указал, что продолжить игру было невозможно.

Также арбитр сообщил о подаче заявления в полицию из-за угроз в свой адрес со стороны менеджера "Уберландии".

Предыдущий рекорд составлял 36 удалений

Как сообщает CNN Brasil, прежний мировой рекорд по количеству красных карточек был установлен 27 февраля 2011 года в матче пятого дивизиона чемпионата Аргентины между "Атлетико Клейпол" и "Викториано Аренас". Тогда судья удалил 36 участников встречи.

Бразильский матч превзошёл этот показатель сразу на 17 красных карточек.

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