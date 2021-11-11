"Милан" интересуется 16-летним воспитанником "Баварии"

"Милан" проявляет интерес к 16-летнему немецкому нападающему "Аугсбурга" Дзенану Пейчиновичу, передает "Чемпионат".

Переговоры с футболистом уже начал и леверкузенский "Байер". Нынешний контракт игрока истекает летом 2022 года, и заинтересованные клубы рассчитывают воспользоваться этим.

Пейчинович является воспитанником академии мюнхенской "Баварии". Еще в 2017 году он перебрался в "Аугсбург" на правах свободного агента. Он имеет черногорские корни и даже привлекался в их сборную U-15. Однако затем он получил приглашение от Федерации футбола Германии и стал вызываться в сборные до 16 и до 17 лет. За команду "Аугсбург" U-17 Пейчинович провел 13 матчей, в которых забил шесть мячей.