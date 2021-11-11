 meL41FJNDasZkKmYrzn1rDInMBizAJtgfq8AS7Wi
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Милан" интересуется 16-летним воспитанником "Баварии"

"Милан" интересуется 16-летним воспитанником "Баварии"
©stoneforest.ru
Новости спорта Футбол Мировой футбол

"Милан" проявляет интерес к 16-летнему немецкому нападающему "Аугсбурга" Дзенану Пейчиновичу, передает "Чемпионат".

Переговоры с футболистом уже начал и леверкузенский "Байер". Нынешний контракт игрока истекает летом 2022 года, и заинтересованные клубы рассчитывают воспользоваться этим.

Пейчинович является воспитанником академии мюнхенской "Баварии". Еще в 2017 году он перебрался в "Аугсбург" на правах свободного агента. Он имеет черногорские корни и даже привлекался в их сборную U-15. Однако затем он получил приглашение от Федерации футбола Германии и стал вызываться в сборные до 16 и до 17 лет. За команду "Аугсбург" U-17 Пейчинович провел 13 матчей, в которых забил шесть мячей.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Милан ФК Бавария

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:32
Футбол
Все клубы АПЛ выступили против проведения чемпионата мира каждые два года Все клубы АПЛ выступили против проведения чемпионата мира каждые два года
Вчера , 08:36
Футбол
Месси провел тренировку со сборной Аргентины, несмотря на недовольство ПСЖ Месси провел тренировку со сборной Аргентины, несмотря на недовольство ПСЖ
Вчера , 07:53
Футбол
"Милан" интересуется 16-летним воспитанником "Баварии" "Милан" интересуется 16-летним воспитанником "Баварии"
10 ноября, 22:29
Футбол
Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане
9 ноября, 21:41
Футбол
Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед", если клуб не выйдет в Лигу чемпионов Роналду может покинуть "Манчестер Юнайтед", если клуб не выйдет в Лигу чемпионов
8 ноября, 21:30
Футбол
"Грузинский Ибрагимович" из чемпионата Казахстана может перейти в ЦСКА "Грузинский Ибрагимович" из чемпионата Казахстана может перейти в ЦСКА
2 ноября, 10:20
Футбол
Футболист пережил остановку сердца во время матча Футболист пережил остановку сердца во время матча
1 ноября, 16:38
Футбол
Экс-игрок "Тоттенхэма" сделал заявление о продолжении карьеры в Казахстане Экс-игрок "Тоттенхэма" сделал заявление о продолжении карьеры в Казахстане
29 октября, 11:41
Футбол
Отказался от ЛЧ ради Казахстана, провалился в КПЛ и стал лучшим в Беларуси. Как экс-наставник "Актобе" работает после ухода из клуба Отказался от ЛЧ ради Казахстана, провалился в КПЛ и стал лучшим в Беларуси. Как экс-наставник "Актобе" работает после ухода из клуба
29 октября, 10:37
Футбол
Хави отреагировал на слухи о назначении главным тренером "Барселоны" Хави отреагировал на слухи о назначении главным тренером "Барселоны"
28 октября, 15:41
Футбол
Экс-форвард сборной Казахстана стал чемпионом в Европе Экс-форвард сборной Казахстана стал чемпионом в Европе
28 октября, 10:18
Футбол
Назван главный фаворит на пост главного тренера "Барселоны" Назван главный фаворит на пост главного тренера "Барселоны"
28 октября, 09:14
Футбол
"Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана с должности главного тренера "Барселона" объявила об отставке Рональда Кумана с должности главного тренера
26 октября, 15:05
Футбол
Отомстил за "Астану", вышел в лидеры и стал тренером месяца. Как Михал Билек работает на родине после провала в Казахстане Отомстил за "Астану", вышел в лидеры и стал тренером месяца. Как Михал Билек работает на родине после провала в Казахстане
25 октября, 13:21
Футбол
Футболист забил "ударом скорпиона" гол года Футболист забил "ударом скорпиона" гол года
24 октября, 11:35
Футбол
"Висла" с Жуковым потерпела самое крупное домашнее поражение в XXI веке "Висла" с Жуковым потерпела самое крупное домашнее поражение в XXI веке
23 октября, 21:03
Футбол
"Я хорошо сплю по ночам, меня не мучает совесть". Криштиану Роналду ответил хейтерам "Я хорошо сплю по ночам, меня не мучает совесть". Криштиану Роналду ответил хейтерам
21 октября, 18:48
Футбол
Экс-лидер "Кайрата" забил прямым ударом с углового за новый клуб Экс-лидер "Кайрата" забил прямым ударом с углового за новый клуб
20 октября, 21:26
Футбол
Проявили себя в Германии, России и в других клубах КПЛ. Нужно ли "Кайрату" возвращать футболистов из аренды? Проявили себя в Германии, России и в других клубах КПЛ. Нужно ли "Кайрату" возвращать футболистов из аренды?
17 октября, 10:39
Футбол
Вратарь попытался задушить одноклубника после пропущенного гола Вратарь попытался задушить одноклубника после пропущенного гола
16 октября, 16:43
Футбол
"Ньюкасл" после покупки арабами может пригласить Жозе Моуринью "Ньюкасл" после покупки арабами может пригласить Жозе Моуринью
15 октября, 16:21
Футбол
Месси раскритиковал работу бразильского судьи в матче сборной Аргентины Месси раскритиковал работу бразильского судьи в матче сборной Аргентины
15 октября, 14:28
Футбол
"Не продлит контракт даже за все деньги мира". Мбаппе настроен перейти из "ПСЖ" в "Реал" "Не продлит контракт даже за все деньги мира". Мбаппе настроен перейти из "ПСЖ" в "Реал"
14 октября, 07:54
Футбол
Сборная США обыграла Коста-Рику в отборе на ЧМ-2022 по футболу Сборная США обыграла Коста-Рику в отборе на ЧМ-2022 по футболу
9 октября, 16:07
Футбол
"Надеюсь осуществить мечту детства". Карим Бензема нацелен на "Золотой мяч" "Надеюсь осуществить мечту детства". Карим Бензема нацелен на "Золотой мяч"
8 октября, 22:04
Футбол
В сеть слили список из 30 номинантов на "Золотой мяч"-2021 В сеть слили список из 30 номинантов на "Золотой мяч"-2021
8 октября, 17:17
Футбол
Роналду выиграл первую награду после возвращения в "Манчестер Юнайтед" Роналду выиграл первую награду после возвращения в "Манчестер Юнайтед"
8 октября, 16:07
Футбол
Почему "Барселона" не смогла переподписать Месси? Президент клуба разъяснил Почему "Барселона" не смогла переподписать Месси? Президент клуба разъяснил
8 октября, 14:43
Футбол
Американская модель обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании. Дело рекомендуют закрыть Американская модель обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании. Дело рекомендуют закрыть
8 октября, 08:28
Футбол
Наследный принц Саудовской Аравии выкупил "Ньюкасл" за 360 миллионов евро Наследный принц Саудовской Аравии выкупил "Ньюкасл" за 360 миллионов евро
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2021 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus