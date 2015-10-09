Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Мировой футбол
Сегодня 08:35
 

"Милан" хочет подписать легенду "Атлетико"

"Милан" хочет подписать легенду "Атлетико" ©instagram.com/josemariagimenez

Итальянский "Милан" рассматривает варианты усиления оборонительной линии в летнее трансферное окно и проявляет интерес к защитнику мадридского "Атлетико" Хосе Марии Хименесу. 

Речь пока идёт о предварительном зондировании ситуации — официальные переговоры между клубами не начались. По информации источника, уругвайский защитник связан контрактом с "Атлетико" до июня 2028 года, однако при наличии двух лет соглашения его потенциальный трансфер может быть оценён менее чем в 30 млн евро. В "Милане" такую сумму считают приемлемой.


Профиль 31-летнего Хименеса высоко ценится спортивным руководством "россонери" во главе с Игли Таре — прежде всего за богатый опыт выступлений на топ-уровне и выраженные лидерские качества.

При этом в самом "Атлетико" по-прежнему называют Хименеса неприкасаемым игроком и не рассматривают его уход, особенно в зимнее трансферное окно.

