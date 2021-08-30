Месси остался в запасе ПСЖ на матч с "Реймсом", Мбаппе - в старте

Стали известны стартовые составы "Реймса" и "Пари Сен-Жермен" на матч четвертого тура Лиги 1, сообщает "Чемпионат". Форвард ПСЖ Лионель Месси остался в запасе.

"Реймс": Райкович, Фаес, Абдельхамид, Гравийон, Фоке, Мбуку, Мунетси, Кеббаль, Кассама, Лопи, Туре.

ПСЖ: Навас, Хакими, Маркиньос, Диалло, Керер, Верратти, Вейналдум, Гейе, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Матч четвертого тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022 "Реймс" - ПСЖ состоится в ночь на 30 августа на стадионе "Огюст Делоне II" в Реймсе. Начало встречи - в 00:45 по времени Нур-Султана.

10 августа Месси заключил с ПСЖ контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления еще на один сезон. 5 августа "Барселона" объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!