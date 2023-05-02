Месси могут наказать в ПСЖ за поездку в Саудовскую Аравию

Руководство ПСЖ рассматривает вопрос о санкциях в отношении нападающего Лионеля Месси за его поездку в Саудовскую Аравию, передает "Чемпионат".
Отмечается, что футболист покинул расположение парижского клуба без согласования с главным тренером Кристофом Галтье и футбольным советником Луишем Кампушо.
Отсутствие Месси на тренировке в понедельник утром вызвало много разговоров внутри команды. Некоторые игроки были удивлены благосклонностью руководства к аргентинцу. Сообщается, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи лично занимается ситуацией, и руководство клуба может принять решение о возможных санкциях в отношении игрока.
Месси является амбассадором туризма в Саудовской Аравии.
Загрузка матч-центра...
Реклама