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Реклама Новости спорта Футбол Мировой футбол Вчера 23:57 Комментарии Месси могут наказать в ПСЖ за поездку в Саудовскую Аравию ©ПСЖ Руководство ПСЖ рассматривает вопрос о санкциях в отношении нападающего Лионеля Месси за его поездку в Саудовскую Аравию, передает "Чемпионат". Отмечается, что футболист покинул расположение парижского клуба без согласования с главным тренером Кристофом Галтье и футбольным советником Луишем Кампушо. Отсутствие Месси на тренировке в понедельник утром вызвало много разговоров внутри команды. Некоторые игроки были удивлены благосклонностью руководства к аргентинцу. Сообщается, что президент клуба Нассер Аль-Хелаифи лично занимается ситуацией, и руководство клуба может принять решение о возможных санкциях в отношении игрока. Месси является амбассадором туризма в Саудовской Аравии. Поделиться в соц. сетях:













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